РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. Юных жителей подмосковных Люберец приглашают принять участие в конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей – 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберчане в возрасте от 11 до 18 лет могут принять участие в конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей – 2020», организатором которого выступает движение «Бессмертный полк России» при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам», – говорится в сообщении.

Для этого школьники и студенты должны изучить открытые архивы министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

«В годы войны на фронт ушли более 50 тысяч люберчан. Почти 18 тысяч не вернулись домой. У их правнуков есть прекрасная возможность узнать историю своего героя», – уточняется в материале.

Для участия необходимо зарегистрироваться сайте. Победителей конкурса пригласят в Москву, и 9 мая они пройдут в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

В 2019 году участие в конкурсе приняли более 10 тысяч детей из разных регионов России.