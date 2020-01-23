РИАМО - 23 янв. Российский мебельный бренд Archpole добровольно предоставил свои дизайнерские решения для обустройства терминала В международного аэропорта Шереметьево, сообщается в Instagram-аккаунте воздушной гавани.

Ранее в Instagram-аккаунте Archpole сообщалось, что в мае 2019 года представители бренда безвозмездно проработали расстановку своих серийных предметов в интерьерах терминала В аэропорта Шереметьево, однако вместо тендера на закупку дизайнерской мебели в Archpole аэропорт объявил тендер на производство предметов с «ворованным» дизайном у другой компании. Archpole требует отменить тендер и утилизировать подделки.

В Шереметьеве подтвердили, что компания Archpole добровольно участвовала в консультировании при подготовке технического задания на оснащение терминала B предметами дизайнерской мебели. Техзадание сформировали на основе эскизов, представленных Archpole.

«Компания Archpole была очень дружелюбно настроена, оказывала всяческое содействие, предоставила аэропорту свои наработки в части дизайна и не возражала против их включения в документы технического задания и дальнейшего использования. Делалось это абсолютно на безвозмездной основе, что подтверждено перепиской сторон и публикациями Archpole в Instagram», - говорится в сообщении.

В воздушной гавани добавили, что признательны сотрудникам архитектурного бюро за помощь и содействие. Однако представленные компанией технические решения требовали доработок и изменения конструкций, что впоследствии учли в техническом задании.

Также аэропорт подчеркнул, что объявил открытый тендер на поставку мебели на законных основаниях. В публичной конкурсной процедуре, прошедшей в октябре 2019 года, приняли участие пять компаний, но Archpole среди них не было.

«По итогам состоявшейся процедуры АО «МАШ» закупил готовое оборудование, соответствующее техническому заданию, и не имел возможности знать, каким образом победитель реализует его: где будут закуплены или кем произведены его элементы», - отмечается в сообщении.

В Шереметьеве добавили, что не имели намерений нарушать чьи-либо авторские права. Также аэропорт пригласил Archpole принять участие в тендерной закупке дизайнерской мебели для нового терминала C.