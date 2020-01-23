РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 янв. Дополнительные терминалы для оплаты услуг ЖКХ установят в офисах управляющих организаций в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне первый заместитель главы администрации Котельников Сергей Горячев провел очередное совещание по работе «МосОблЕИРЦ».

«На совещании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе, возможности работы офиса «МосОблЕИРЦ» в выходные дни для удобства жителей. А также установка дополнительных терминалов для оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги в офисах управляющих организаций, что позволит не только сэкономить время жителей, но и повысить платежную дисциплину», – говорится в сообщении.

Администрация городского округа Котельники в целях улучшения обслуживания населения и взаимодействия ООО «МосОблЕИРЦ» с управляющими организациями города проводит регулярные совещания, на которые приглашаются не только руководитель управления ЕИРЦ «Котельники», но и руководители ООО «МосОблЕИРЦ».

«Одним из важных аспектов в сфере ЖКХ является не только предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг жителям управляющими и ресурсоснабжающими организациями, но и своевременная оплата жителей за предоставленные жилищные услуги и потребленные коммунальные ресурсы. Начисления за услуги ЖКХ, а также доставку единых платежных документов, на основании заключенных с рядом управляющих организаций города осуществляет управление ЕИРЦ «Котельники» ООО «МособлЕИРЦ», – отмечается в материале.

Офис управления ЕИРЦ «Котельники» располагается по адресу: микрорайон Ковровый, дом 11. В офисе работают специалисты, которые не только производят начисления и расщепление платежей, но и предоставляют жителям ответы на все имеющиеся вопросы по начислениям и оплате. Также здесь жители могут произвести оплату единого платежного документа через терминал без комиссии.