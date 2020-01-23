РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. Библиотека культурно-досугового центра «Октябрьский» подмосковных Люберец приглашает на выставку «Незатихающая боль блокады», которая откроется 25 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие подготовлено в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» к 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которую отметят 27 января.

«На открытии выставки 25 января в 10:00 сотрудники библиотеки поговорят с гостями о тяжелых блокадных днях и обсудят книги «О подвиге твоем, Ленинград», «Имена Победы», «Живая память» и многие другие. Выставка продлится до 30 января», – говорится в сообщении.

Библиотека расположена по адресу: поселок Октябрьский, улица 60 Лет Победы, дом №5.