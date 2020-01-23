РИАМО - 23 янв. Жителя Наро-Фоминска задержали за хранение оружия и наркотиков, в его машине и квартире нашли 40 свертков с наркотиками, пистолет, патроны и два предмета, похожих на гранаты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В ходе осмотра квартиры и транспортного средства злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты два предмета, конструктивно схожих с гранатами, пистолет Макарова, 72 патрона различного калибра и 40 свертков с порошкообразным веществом», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что в свертках был мефедрон общим весом почти 100 граммов, а пять найденных патронов относятся к категории оружия и боеприпасов и пригодны для производства выстрела.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание, которое грозит 46-летнему мужчине, – 20 лет лишения свободы.