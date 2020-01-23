РИАМО - 23 янв. На севере Москвы предоставили земельный участок под строительство нового корпуса Боткинской больницы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение приняла градостроительно-земельная комиссия столицы. Площадь участка – 0,7 гектара, он находится по адресу: 2-й Боткинский проезд, владение 5. Здесь появится современный стационарный комплекс скорой помощи с вертолетной площадкой.

«Общая площадь здания составит 18 тысяч квадратных метров. В новом корпусе пациенты получат всю необходимую помощь», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что в корпусе оборудуют приемные экстренного поступления, а также блоки диагностики, операционные, лаборатории и другие помещения.