РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 янв. В подмосковной Балашихе росгвардейцы задержали кассира гипермаркета и ее подельников, подозреваемых в краже видеокамеры и регистратора, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В Балашихинский отдел вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Подмосковью поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета, расположенного на шоссе Энтузиастов. На место происшествия направилась группа задержания.

«Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что кассир магазина и ее подельники придумали простую схему выноса товара. Женщина не пробила на кассе видеокамеры и регистратор. Техника складывалась в пакет, а затем передавалась сообщникам. Злоумышленники были задержаны и переданы в отдел полиции. Все они местные жители в возрасте до 35 лет», – говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.