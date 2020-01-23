РИАМО - 23 янв. Открыт новый остановочный пункт Остафьево второго Московского центрального диаметра, также в этом году там появится вторая пассажирская платформа и надземный пешеходный переход через пути, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Поезда останавливаются на новой станции, начиная с 16 часов. Остановочный пункт Остафьево находится между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 в поселении Рязановское Новомосковского административного округа Москвы.

«Наземное метро МЦД работает в Московском регионе всего два месяца, но уже успело завоевать популярность у москвичей и жителей Подмосковья. Число пассажиров на двух первых диаметрах выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом, когда по этим направлениям ходили обычные электрички», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, власти сдержали обещание о том, что проект МЦД будет развиваться максимально быстрыми темпами. При этом мэр заверил, что это не единственное открытие, которое ждет жителей столичного региона в 2020 году.

В текущем году также планируется завершить второй этап строительства остановочного пункта Остафьево, в который входят вторая пассажирская платформа и надземный пешеходный переход через пути.

В перспективе на базе Остафьево может появиться современный транспортно-пересадочный узел, в который войдут фронты посадки/высадки пассажиров, отстойно-разворотная площадка с конечной станцией маршрутов НГПТ и перехватывающий паркинг на 200-250 машино-мест.

Открытие остановочного пункта МЦД-2 Остафьево поможет разгрузить станцию Щербинка примерно на 12%, а также обеспечить жителей поселка Знамя Октября и прилегающих микрорайонов Щербинки доступом к общественному транспорту. Время в пути для местных жителей сократится на 10-35 минут, а расходы на проезд – на 70-85% при условии, что ранее пассажиры не пользовались МЦД.

Остановочный пункт Остафьево начали строить в сентябре 2018 года, работы завершили всего за год с небольшим – в декабре 2019 года. Проектировщиком выступил институт «Мосжелдрпроект», подрядчиками – «СМТ-3» и «ССК-19».

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