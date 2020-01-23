РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Ремонт пешеходной дорожки на улице Клемента Готвальда в Подольске проведут до 30 июня по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на разрушение асфальта на пешеходной дорожке, расположенной у дома №3 на улице Клемента Готвальда.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение и сообщает, что по указанной информации была проведена проверка. Установлено, что территория включена в программу «Комплексное благоустройство дворов и территорий» министерства благоустройства региона. Работы будут проведены в срок до 30 июня 2020 года», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он отметил, что ремонт асфальтобетонного покрытия по данному адресу выполнят во втором квартале текущего года.