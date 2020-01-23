РИАМО - 23 янв. В четверг в Государственной думе в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому родитель, что проживает отдельно от ребенка, обязан предоставить или оплатить ему жилье после развода, сообщает Nation News.

«Закон будет защищать права несовершеннолетнего ребенка на жилье при разводе родителей», - говорится в материале.

На данный момент Семейным кодексом предусмотрена оплата потраченных на жилье средств ребенку при разводе только в случае, если у него есть болезнь или увечья.

После принятия нового законопроекта в этот перечень добавится ситуация, когда ребенок находится в непригодном для проживания месте и другие обстоятельства.