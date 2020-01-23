РИАМО - 23 янв. Подготовка к предстоящим весенне-полевым работам 2020 года началась в Московской области, в регионе планируют засеять порядка 313 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Во всех сельскохозяйственных коллективах Подмосковья начали активно готовиться к проведению весенних полевых работ. По предварительным данным, общая посевная площадь в этом году составит порядка 313 тысяч гектаров, что на 4% больше прошлого года», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

На постоянном контроле ведомства находится подготовка к весенне-полевым работам. Министр планирует посетить ряд городских округов и вместе с аграриями обсудить организацию комплекса мероприятий для старта аграрного сезона в рамках рабочего визита.

«Важно обсудить формирование структуры посевных площадей, подготовку пашни и посевного материала, проведение почвенной диагностики, приобретение и применение минеральных и органических удобрений, изменения в предоставлении господдержки в растениеводстве», – добавил Разин.

Он отметил, что также вопросы подготовки под сев вновь введенной в оборот земли и обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами являются актуальными. Кроме того, особое внимание уделяется сельхозтехнике и мониторингу посевов озимых культур.