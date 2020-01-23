РИАМО - 23 янв. В Подмосковье на 165 объектах за неделю устранили наледь и нарушения зимней уборки, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области устранена наледь и нарушения зимней уборки на 165 объектах. В том числе налажена очистка от наледи 43 пешеходных маршрутов, 35 дворовых территорий. Очищены от наледи парковки и пандусы в 16 дворах, где проживают граждане с ограниченными возможностями», — рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В том числе по предписаниям инспекторов проведена обработка противогололедными реагентами на 26 объектах автомобильного и железнодорожного транспорта, то есть на остановках, лестничных сходах, пассажирских платформах, пешеходных мостах и переходах. За неделю очищены от снега и наледи более 60 детских игровых площадок и подходы к ним.

Наибольшее количество нарушений устранено в Шатуре – 12, Химках – 12, Пушкине – 11, Дмитрове – 10, Одинцове – 9, Серебряных Прудах – 7.

В Чехове, Щелкове, Люберцах, Наро-Фоминске и Протвине устранено по шесть нарушений в каждом.