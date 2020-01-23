РИАМО - 23 янв. Карантин по бешенству животных, установленный на ряде территорий Наро-Фоминского городского округа в ноябре 2019 года, отменили, соответствующее постановление губернатора Московской области есть в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (22 января 2020 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 7 ноября 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Елагино Наро-Фоминского городского округа», – говорится в документе.

Карантин также сняли на территории от восточной границы села Атепцево до южной границы деревни Котово, далее до южной границы поселка Леспромхоз и далее до восточной границы села Атепцево.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо сразу обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной – она вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.