РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Соревнования по лазертагу организуют в подмосковном Подольске в 2020 году в рамках реализации проекта «Детский спорт», сообщил депутат совета депутатов городского округа Юрий Стрелков.

Во Дворце молодежи Подольска прошла первая в 2020 году встреча по мониторингу реализации в округе проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

«В ходе мероприятия были обозначены ключевые задачи, а также планы на текущий квартал, которые включают в себя: проведение занятий по общей физической подготовке на базе филиала учреждения, организацию соревнований по лазертагу, подготовку к весеннему сезону площадки по воркауту, а также согласование площадок для матчей по дворовому футболу сезона 2020», – написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что встреча прошла при участии тренера футбольного клуба «Юность» Вячеслава Соколова, старшего инструктора-методиста Юрия Свиркова, тренера по ОФП Никиты Сергеева, а также куратора по направлению спортивного лазертага Ивана Теслюка.