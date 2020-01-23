РИАМО - 23 янв. Более 200 пациентов Московского областного онкологического диспансера получили современный вид лечения – фотодинамическую терапию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Это высокотехнологичный вид медицинской помощи. Суть метода лечения заключается в использовании специального светового оборудования и определенных групп препаратов, которые называют фотосенсибилизаторами», – пояснила первый заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Огнева.

Под воздействием света лекарственное вещество, накопленное в раковой опухоли, начинает разрушающе воздействовать на ее клетки. Такое лечение успешно применяется в урологии, онкоурологии и при опухолях кожи, добавила она.

Оборудование для проведения терапии было закуплено в середине 2019 года. Сотрудники областного онкологического диспансера прошли специальное обучение для работы на новой медицинской технике.