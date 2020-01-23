РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. Работу миграционного пункта отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» оценили положительно, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Член Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Екатерина Дегтярева в рамках общественного контроля посетила миграционный пункт №5 отдела по вопросам миграции МУ МВД. Сопровождал общественницу начальник миграционного пункта подполковник полиции Владимир Буковкин.

«Член Общественного совета Екатерина Дегтярева положительно оценила оперативность работы сотрудников, вежливое обращение с гражданами, отсутствие очередей. Она отметила удобство получения услуг в электронном виде, что значительно экономит время и обеспечивает оплату госпошлины со скидкой 30%», – говорится в сообщении.

Общественница оценивала условия для приема жителей и доступность необходимой информации с алгоритмом оказания государственных услуг, а также присутствовала на приеме граждан, проводимом руководителем отдела.