РИАМО - 23 янв. Сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье по итогам 2019 года увеличился на 60% относительно 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Валовый сбор овощей защищенного грунта в Московской области по итогам прошлого года составил чуть больше 100 тысяч тонн. Это на 60% больше показателей 2018 года, когда в наших теплицах было собрано 62,5 тысячи тонн овощей», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он напомнил, что в подмосковных теплицах выращивают томаты, огурцы, баклажаны и перец.

«Основную часть урожая собрали в хозяйствах городских округов Кашира и Электросталь. В комплексе «Агрокультура Групп» собрано 55,5 тысяч тонн и 21,5 тысяч тонн – в «Иванисово», – отметил министр.

По его словам, тепличные комплексы «Агрофирма «Нива» городского округа Дзержинский собрали 6,9 тысячи тонн, «Луховицкие овощи» – 5,7 тысячи тонн, «Матвеевское» и «Агроном» из Одинцовского городского округа – 2,6 тысячи тонн и 1 тысяча тонн соответственно, а также «Аграрное» из Орехово-Зуева – 1,9 тысячи тонн.

Подмосковье с прошлого года на 100% выполняет показатель по самообеспеченности региона овощами защищенного грунта, заключил глава Минсельхоза.