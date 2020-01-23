РИАМО - 23 янв. Артисты группы «На-На» в четверг ходили в Боткинскую больницу столицы, чтобы повидать и поддержать модель Ксению Пунтус, которая ночью 11 января выпала из окна дома в центре Москвы, скоро ее должны выписать, сообщает Nation News.

«Она на позитиве, говорит, что ее выпишут через несколько недель», - сказали музыканты.

Артисты поделились, что состояние Пунтус значительно улучшилось. С юмором они отметили, что думали увидят человека, лежащего на растяжках и в бинтах, который не в силах сказать и слова, а встретили красивую, даже накрашенную девушку, с которой весело пообщались.

В отделение травматологии певцы пришли с цветами. Палата Пунтус вся уставлена букетами, шарами и романтическими снимками, а у самой модели отличное настроение, да и чувствует она себя хорошо.

В то же время Пунтус еще слаба. На ноге расположен большой штифт, а на руках – скобки. Ксения рассказала, что при падении сильнее всего ударилась кистью. В будущем она пообещала быть поосторожней.

В 2017 году Пунтус участвовала в съемке клипа группы «На-На» на композицию «Зинаида», с этого момента солисты дружат с девушкой и поддерживают общение. Они сказали, что окажут ей любую поддержку, какая требуется, если понадобится, и материальную.