РИАМО - 23 янв. Жилые дома по программе реновации в столичном районе Северное Тушино введут в эксплуатацию текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершается монтаж монолитных конструкций жилых домов по программе реновации в районе Северное Тушино на улице Туристская, владение 14 корпус 1, 2. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На «стартовой» площадке расположены два корпуса, каждый из которых будет двухсекционным. Здания строятся по индивидуальным проектам. Фасады жилых домов облицуют фиброцементными панелями.

Первые этажи будут нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Всего в домах разместят 417 квартир: 88 однокомнатных, 271 двухкомнатных, 58 трехкомнатных.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Во дворе обустроят детскую игровую и спортивную площадки, а также площадки для отдыха взрослых.

На северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, а в районе Северное Тушино новые квартиры получат жители 60 сносимых домов. Для начала переселения подобраны четыре стартовые площадки. Активно продолжается работа по подбору новых.