РИАМО - 23 янв. Чтобы не допустить распространения заболевания, вызванного новым коронавирусом из Китая, в аэропорту Внуково усилили санитарно-карантинный контроль, в обязательном порядке проводится досмотр всех самолетов из Китая и Таиланда, сообщается на сайте аэропорта.

«Сотрудники СКП осуществляют работу в круглосуточном режиме совместно с медицинской службой аэропорта Внуково. Всего с 1 января досмотрено 509 рейсов, из них 19 из КНР. Число досмотренных лиц — 119786, из них прилетевших из КНР — 6261 человек. 22 января досмотрено 16 рейсов, включая один борт из КНР (Нанкин), на котором находились 341 пассажир и 12 членов экипажа», — говорится в сообщении.

Сотрудники санитарно-карантинного пункта на борту самолета проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрашивают экипаж, чтобы выявить больных с повышенной температурой и респираторными симптомами. Затем термометрию проводят в зале прилета с помощью стационарных тепловизоров.

Во время проверки самолетов, прилетевших из Китая, пассажиры и экипаж не жаловались на ухудшение самочувствия. Лиц с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний не было.

Персонал здравпункта аэропорта дополнительно обучили по части диагностики заболеваний, которые вызваны новым коронавирусом. Отработаны вопросы по отбору материала у лиц с подозрением на внебольничные пневмонии для лабораторных исследований.

Руководству авиакомпаний предоставили предложения об усилении дезинфекционного режима, использованию установок для обеззараживания воздуха, обучению работников клининговых компаний, уборки и проветривания салонов самолетов и проведению других противоэпидемических мероприятий.

Туристам, которые собираются в Китай, рекомендовали не ездить в город Ухань до стабилизации ситуации.

Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в Китае в конце прошлого года. Патоген может привести к летальному исходу из-за воспаления легких и поражения внутренних органов. Число инфицированных в Китае превысило 600 человек. Случаи заражения уже выявили в ряде других стран.