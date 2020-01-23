РИАМО (МЫТИЩИ) – 23 янв. Шесть миллиардов рублей из регионального бюджета выделили Мытищам в текущем году на развитие инфраструктуры и строительство социальных объектов, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«Шесть миллиардов рублей регионального бюджета выделено в Мытищи в этом году. В том числе субвенция – 4,5 миллиарда рублей, субсидии – 1,5 миллиарда рублей. Прежде всего, это деньги на наши дороги, нашу инфраструктуру и на строительство социальных объектов. Главное наше достижение на 2020-2021 годы, часть 2022 года – строительство Осташковского шоссе до деревни Ульянково. Также необходимо выполнить крупные дорожные развязки – новый выезд на Ярославское шоссе из центра города, соединение улиц Фрунзе и Мира», – сказал Чаплин.

Он добавил, что дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей на объекты социальной инфраструктуры.

Детский сад на 255 мест будет построен за счет средств регионального бюджета в поселке Нагорное, детский сад на 155 мест в – 17 микрорайоне по улице Колпакова, детский сад на 150 мест – в 25 микрорайоне, в 1-м Рупасовском переулке. Также ведется работа над тем, чтобы построить школу на 1,1 тысячи мест в 25 микрорайоне городского округа Мытищи.