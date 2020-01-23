РИАМО - 23 янв. Формат приема пациентов в Морозовской детской городской больницы Москвы стал вида «врач к пациенту», при поступлении ребенок помещается в специальный бокс, а врачи сами приходят к нему, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«С приемного отделения больницы начинается процесс оказания медицинской помощи. Нам удалось выстроить логичный замкнутый цикл комфортной маршрутизации пациентов», – сказала главный врач Морозовской больницы Елена Петряйкина.

Она добавила, что это позволило повысить уровень комфорта пребывания в клинике сопровождающих родственников. Кроме того, удалось сократить очереди у кабинетов и количество перемещений пациентов по приемному отделению.

Возможность проведения лабораторных исследований и диагностических процедур, таких как ЭКГ, УЗИ, рентгенография, есть в боксах. Детям, имеющим признаки инфекционных заболеваний. При наличии показаний для госпитализации – ребенок госпитализируется в профильное отделение.

Если необходимо провести дополнительные исследования, например, МРТ, ребенка везут в тот кабинет, который точно свободен на данный момент, чтобы не ожидать в очереди. Приемное отделение находится в новом корпусе больницы и занимает площадь в более 1,7 тысячи квадратных метров. В неделю отделение принимает 2,5 тысячи пациентов.

Кабинет дежурного врача располагается возле приемно-смотрового бокса, куда поступают пациенты. В стационаре размещены койки скорой помощи краткосрочного пребывания на четыре-шесть часов. Все основные действия по первичной диагностике производятся в приемном отделении.

«Новое приемное отделение – это, в первую очередь, распределение больных в зависимости от степени тяжести их состояний. Детей в критическом и тяжелом состоянии помощь оказывается незамедлительно, и они сразу направляются в реанимацию», – сказал заведующий приемным отделением больницы Николай Кулешов.

Он добавил, что ежедневно отделение принимает до 500 малышей, но в пиковые дни поступление доходит до 700. Время пребывания пациентов в отделении варьируется от 20-30 минут.

Система электронной регистрации пациентов действует в приемном отделении. При обращении и поступлении ребенка присваивается порядковый номер, время обращения, специальность врача, номер приемно-смотрового бокса, куда следует пройти больному, что позволяет вести контроль времени пребывания пациентов со всех рабочих мест.