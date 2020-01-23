РИАМО - 23 янв. Последствия прошедшего снегопада в Подмосковье устраняли 6,9 тысячи дворников и более 600 единиц спецтехники, говорится вы сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Ночью 23 января было задействовано 6988 дворников и 637 единицы специальной техники. В настоящее время на территории региона идет небольшой снег, в отдельных районах – снег с дождем. В случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные люди и техника», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

По его словам, в приоритетном порядке осуществляется уборка подходов к остановкам общественного транспорта и социально значимым объектам, пешеходных зон, а также дворовых территорий.

За минувшие сутки реагентами обработали 7,61 миллиона квадратных метров территорий, от снега и наледи очистили 3,28 миллиона квадратных метров. В каждом муниципалитете организовано место складирования снега, всего вывезено 299 кубометров снега.

Вся информация о состоянии автотрасс и уборке территорий собирается в ЦУР, где работает штаб по контролю за уборкой дорог и дворов.

В регионе работает мобильное приложение, с помощью которого осуществляется контроль за качеством работ по уборке дворов. В дни снегопадов появляется «задание на уборку», такие задания создает муниципальный ЦУР. Дворник выходит на территорию, загружает в систему фото «До» начала уборки и «После». Сотрудник ЦУР проверяет выполнение. Мобильное приложение геолоцирует сотрудника и выполнять работы он сможет только в нужном дворе.