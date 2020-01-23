РИАМО - 23 янв. Около 125 территориальных избирательных комиссий заново сформируют в Москве осенью 2020 года, сообщил в четверг журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«У нас осенью будет формирование новых составов ТИКов. <…> Будет переформировано из 128 около 125, так как у них заканчиваются полномочия», - сказал Реут.

Также он отметил, что не исключено, что в Москве, как и в прошлом году, в Единый день голосования могут создадут цифровые участки.

Ранее на заседании члены Мосгоризбиркома единогласно утвердили план работы комиссии на первое полугодие 2020 года.