РИАМО – 23 янв. В 2019 году кинологи Росгвардии задержали более 7 тысяч нарушителей общественного порядка, обследовали более 30 тысяч объектов и 47 тысяч транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

«Кинологи ведомства принимали участие в обеспечении безопасности всех значимых общественно-политических и спортивных мероприятий на территории страны», — говорится в сообщении.

Так, кинологи Росгвардии обеспечили безопасность Зимней универсиады - 2019, саммита «Россия – Африка», V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», открытия железнодорожного моста через Керченский пролив и многих других мероприятий.