РИАМО - 23 янв. Власти столицы отклонили проект жилой застройки на улице Спиридоновка в Центральном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг отменила решение о строительстве жилого дома средней этажности по адресу: улица Спиридоновка, владение 30/1», – говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, инвестор (институт Африки РАН – ред.) на данном участке планировал построить здание суммарной площадью 3,3 тысячи квадратных метров.

Ранее в связи с нарушениями инвестором существенных условий реализации проекта и возражениями жителей инвестконтракт был расторгнут. Публичные слушания также отменили.