РИАМО - 23 янв. В подмосковной Коломне 22 января воздух прогрелся до +3,9 градуса, что стало рекордом для этого дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Средней полосе ЕТР климатическая норма превышена на 8-10 градусов, доходит аномалия и до 12 градусов. И этот самый очаг тепла находится над центральным районом. Еще один очаг находился на северо-западе, но в лидеры по количеству рекордов выбились центральные области. 22 января отличились Вязьма и Рыбинск (+4,3 градуса), Смоленск +4 градуса, Кологрив +1,9 градуса, Кострома +3,1, Переславль-Залесский +3,2, Коломна +3,9», — говорится в сообщении.

В четверг в центре России прохладно, рекордов не ожидается. Однако 24 января тепло вернется, и вновь могут быть установлены рекорды.