РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Около 40 врачей из медучреждений Подольска получали ежемесячную компенсацию аренды жилья в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В Подольске в 2019 году в рамках мер соцподдержки для привлечения и удержания медицинских кадров были предоставлены служебные жилые помещения и помещения по договорам коммерческого найма 7 жителям. Также 37 врачей наиболее востребованных специальностей и фельдшеры станции скорой медицинской помощи ежемесячно получали компенсацию аренды жилого помещения в размере 15 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей получили 45 молодых врачей и средних медработников. Также ежемесячно выплачивалась стипендия 55 студентам медицинских вузов.

В минувшем году по подпрограмме «Социальная ипотека» сертификаты получили 5 врачей, а губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей получили 154 врача, из которых – 82 участковых врача-терапевта и 72 участковых врача-педиатра.

Всего в 2019 году в округ были привлечены 27 врачей, в том числе 24 участковых врача, один врач невролог и два врача оториноларинголога.