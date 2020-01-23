РИАМО - 23 янв. В четверг московскому управлению ГИБДД ГУ МВД России передали 35 машин для дорожно-патрульной службы, так, мощные автомобили BMW предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с 2013 года, Москва закупила для нужд столичной полиции почти 4,5 тысяч единиц различной специальной техники и оборудования – от автомобилей до персональных видеорегистраторов. Сегодня передаем еще 35 машин, которые поступят в распоряжение дорожно-патрульной службы», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2017 году был утвержден регламент взаимодействия городских служб и полиции при ликвидации последствий ДТП с пострадавшими. В рамках этого регламента в 2018 году власти столицы закупили 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen.

В 2019 году время ликвидации последствий дорожных аварий сократилось в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. В 2020 году планируется достичь 100% выполнения положений регламента — для этих целей и были переданы 35 новых машин.

Столичная Госавтоинспекция получила пять легковых автомобилей BMW 530d M-sport и 30 передвижных спецкомплексов на базе Volkswagen Amarok. Машины закуплены в рамках госпрограммы Москвы «Безопасный город».

Автомобили BMW предназначены для пресечения наиболее грубых нарушений правил дорожного движения – например, значительного превышения скорости. Это нарушение является одной из основных причин гибели при ДТП. В 2019 году в столице произошло более 9,2 тысячи аварий с пострадавшими. Свыше половины из них стало результатом превышения скорости.

Передвижные комплексы предназначены для быстрого, безопасного оформления и ликвидации последствий ДТП.

На данный момент Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Показатель не более четырех погибших в ДТП на 100 тысяч жителей, которого нужно было достичь к 2024 году, уже превышен и составляет 3,5, что в два раза ниже показателя 2010 года.

В 2019 году в Москве в ДТП погибли 440 человек, что на 5,4% ниже, чем в 2018 году, и на 42% ниже, чем было в 2010 году. С 2010 года в столице сохранили более 2,3 тысячи жизней участников дорожного движения.