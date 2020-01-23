РИАМО - 23 янв. Труп пожилой женщины обнаружили в лесополосе в районе улицы Большая Косинская в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Видимых признаков насильственной смерти не выявлено. Следственными органами проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины», – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.