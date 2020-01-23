РИАМО - 23 янв. В четверг в доме правительства Московской области прошли деловые игры, по итогам которых определят участников программы стажировки в региональных органах власти, на стажировку после собеседования попадут 30 студентов, передает корреспондент РИАМО.

Студенты РАНХиГС, ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других вузов приняли участие в дебатах на актуальные темы, чтобы продемонстрировать ораторские навыки, свой кругозор и умение находить выход из сложных ситуаций.

Очный этап отбора продолжится 24 января. Следующей ступенью для попадания на стажировку станет собеседование с руководителями подразделений в правительстве Московской области.

По итогам всех отборочных туров 30 из 60 претендентов смогут попасть на трехмесячную стажировку в региональные органы государственной власти. Она начнется 10 февраля. Студентов ждут специализированные тренинги, мастер-классы и творческие проекты. При наличии вакансий самые активные будущие специалисты получат возможность дальнейшего трудоустройства.

«Интересно посмотреть, как устроена государственная служба. Мы как граждане ежедневно с этим сталкиваемся, но со стороны», - рассказала студента третьего курса РЭУ имени Г.В. Плеханова Алина Ефимова.

Ранее девушка успешно прошла тестирование, ответив на вопросы об истории страны, статьях Конституции и правилах русского языка. После отборочного этапа она собирается попробовать себя в юридическом отделе.