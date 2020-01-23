РИАМО - 23 янв. Актриса Елена Скороходова назвала причину смерти артиста Данилы Перова, сообщает Газета.ru.

«У Раисы Ивановны Рязановой умер единственный сын Даниил. 1968 года рождения. Какая боль! Причина – тромб», - написала Скороходова на своей странице в Facebook.

Также Скороходова выложила снимок, на котором изображены Рязанова, Перов и внук.

В комментарии она посочувствовала Рязановой, сказав, что стать свидетелем смерти сына – это ужасно.

Ранее информацией о гибели Перова поделились представители театра «Содружество актеров Таганки», в котором актер работал, начиная с 1994 года. За это время он сыграл в постановках «Бешеные деньги», «Обыкновенное чудо», «Бег».

Также артист снялся в сериалах «Интерны», «Отель Элеон», «Универ».