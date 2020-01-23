РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Директор биотехнологического предприятия Германии Лутц Плобнер обсудил сотрудничество с центром животноводства Подольска в сфере приобретения наборов для выделения ДНК, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В рамках действующего соглашения о научном сотрудничестве Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Эрнста поселка Дубровицы Подольска посетил директор ГМбХ «Агробиоген» (Германия) Лутц Плобнер. На его встрече с руководством института обсуждался ряд вопросов – сотрудничество по приобретению наборов для выделения ДНК, генетическая диагностика генома животных, а также использование бирок для ушной идентификации животных (крупный рогатый скот, овцы, свиньи)», – говорится в сообщении.

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности подольского института являются: проведение исследований по разведению и генетике животных, изучение экологических проблем животноводства, повышение качества и сертификации продукции. В нем 12 научных подразделений, среди которых лаборатории микробиологии, генетических ресурсов животных, химико-аналитических исследований и многое другое.

Ученые института являются соавторами 20 заводских и породных типов сельскохозяйственных животных крупного рогатого скота, свиней и овец.