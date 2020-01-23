РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 янв. В четверг на Подольском проезде в Домодедове две бродячие собаки напали на женщину с ребенком, сообщила «РИАМО в Домодедово» пострадавшая Елена Самарцева.

«Когда мы шли на детскую площадку, они лежали на дороге чуть дальше от нас, но вдруг вскочили, подбежали близко и начали очень агрессивно лаять с бешеными глазами. Мой 4-летний ребенок очень испугался. Долго не мог успокоиться. Я сама испугалась. Уже подумала, что сейчас покусают. Естественно, мы передумали кататься на этой площадке и ушли на другую, хотя живем в этом дворе», – сказала Самарцева.

Она добавила, что инцидент произошел утром в четверг у дома №12.

«Часов в 11:00. Штуки четыре (собак – ред.) лежали. Две вскочили, хотя мы шли не мимо них, а чуть дальше», – добавила женщина.

Елена также рассказала, что неделю назад под окнами было около 10-12 безнадзорных собак.