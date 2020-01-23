РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 янв. Жители подмосковного Красногорска 27 января смогут задать вопросы в сфере здравоохранения главным врачам медучреждений округа, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Встреча с жителями по вопросам здравоохранения состоится 27 января в 17:00 в актовом зале администрации Красногорска», – говорится в сообщении.

На вопросы горожан ответят главные врачи учреждений здравоохранения округа, замглавы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов, начальник управления по социальным вопросам Эльвира Кавалерская.

Администрация горокруга расположена по адресу: улица Ленина, дом №4.