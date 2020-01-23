РИАМО - 23 янв. В новой Москве днем в четверг зафиксировали сильные порывы ветра до 16 метров в секунду, на остальной территории столицы порывы достигают 14 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – минус 4,4-3,1 градуса; Северном – минус 4,5-3,6 градуса, Северо-Восточном – минус 4,9-3,8 градуса, Восточном – минус 4,5-4,1 градуса, Юго-Восточном – минус 4,6-3,7 градуса, Южном – минус 4,7-3,7 градуса, Юго-Западном – минус 5-4,3 градуса, Западном – минус 5-4,5 градуса, Северо-Западном – минус 4,4-3,5 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура – минус 4,7-4,6 градуса. На территории новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха – минус 5,3-4,1 градуса, местами порывы ветра до 16 метров в секунду.

Вечером в четверг существенных осадков не ожидается. Температура в столице составит минус 6-4 градуса, в Подмосковье – минус 9-4 градуса. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 метров в секунду, местами порывы усилятся до 15 метров в секунду.