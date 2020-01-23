РИАМО - 23 янв. Прием документов на участие в федеральной программе «Земский учитель» в Подмосковье стартует 3 февраля, всего в 2020 году в селах Московской области планируют трудоустроить 37 педагогов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Программа реализуется в несколько этапов. Так, сначала педагог подает заявку на участие, после этого эксперты оценивают его заявку, а потом происходит отбор. Этап приема заявок продлится до 15 апреля.

«Сейчас в сельской местности Подмосковья работают около десяти тысяч учителей. У нас нет ощутимого дефицита в педагогах, тем не менее, реализация программы поможет полностью укомплектовать специалистов. Все учителя, прибывшие на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей. Это хорошее подспорье для работы и жизни», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Ознакомиться с подробной информацией о вакантных должностях учителей в образовательных организациях Московской области можно на всероссийском информационном портале «Земский учитель» — https://zemteacher.edu.ru.