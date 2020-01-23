Так пишут довольно самостоятельные, благоразумные и предусмотрительные особы. Они могут похвастаться умом, успешностью, решительностью и уверенностью в делах.

Почерк неразборчив, прочитать, что написано, очень трудно.

Неразборчивым почерком обладают непроницаемые и загадочные личности. Они невозмутимы, мало кто сможет вывести их из себя.

Такие люди стремятся к внешнему блеску во всем. Они – перфекционисты, которые редко бывают удовлетворенными. Иногда бывают тщеславны.

Почерк очень витиеватый, на буквах много украшающих штрихов.