Тест: Узнай характер человека по почерку
7 вопросов | Пройден 16 раз
Пройдите тест ко Дню ручного письма и узнайте больше о себе или другом человеке по почерку.
Тест: Узнай характер человека по почерку (1/7)
Напишите две-три строчки на чистом нелинованном листе. Желательно в спокойной обстановке, не торопясь. Отвечайте на вопросы, внимательно глядя на почерк. Как в целом он выглядит?
Линия очень толстая, буквы написаны с сильным нажимом.
Признак усидчивых людей со строгим взглядом на жизнь. Человек с таким почерком достаточно прилежен, но может быть тяжел на подъем.
Почерк беглый, размашистый.
Так пишут предприимчивые, деятельные люди. Они довольно любознательны, обладают веселым характером, а нередко и хорошей фантазией.
Строчка ровная, буквы каллиграфические, красивые.
«Пушкинским» почерком могут похвастаться люди решительные, но спокойные, честные. Они истинные аристократы в душе, обладают светской ловкостью и верно просчитывают свои действия наперед, но могут быть подвержены чужому влиянию.
Почерк «дрожащий», буквы угловатые.
Признак неуверенного в себе человека. Он зачастую нерешителен, обидчив, может расстроиться без видимой на то причины.
Тест: Узнай характер человека по почерку (2/7)
Насколько разборчив почерк?
Почерк разборчивый, воспринимается без затруднений.
Так пишут довольно самостоятельные, благоразумные и предусмотрительные особы. Они могут похвастаться умом, успешностью, решительностью и уверенностью в делах.
Почерк неразборчив, прочитать, что написано, очень трудно.
Неразборчивым почерком обладают непроницаемые и загадочные личности. Они невозмутимы, мало кто сможет вывести их из себя.
Почерк очень витиеватый, на буквах много украшающих штрихов.
Такие люди стремятся к внешнему блеску во всем. Они – перфекционисты, которые редко бывают удовлетворенными. Иногда бывают тщеславны.
Почерк меняется, часть слов разборчива, а часть прочитать сложно.
Меняющийся почерк – признак умных людей, которые бывают склонны к сравнению себя с кем-либо и уподоблению ему.
Тест: Узнай характер человека по почерку (3/7)
Обратите внимание на наклон букв. Какой он?
Буквы сильно наклонены, почти лежат на боку.
Сильный наклон букв - признак сентиментальных, увлекающихся натур. Осторожнее с ними – такие люди могут быть вспыльчивы и несдержанны!
Буквы наклонены влево.
Признак чопорных и несколько хитрых особ. Они нередко боятся собственных чувств и с трудом доверяют людям.
Буквы наклонены вправо.
Правильный наклон букв – признак творческих людей с развитой эмпатией. Как правило, они обладают высокой работоспособностью, привязаны к близким, не приемлют зло.
Буквы наклонены в разные стороны.
Признак борьбы чувств и разума внутри человека. Такие люди бывают нерешительны и противоречивы.
Тест: Узнай характер человека по почерку (4/7)
Теперь проанализируем строчки. Насколько они ровные?
Строчки полностью ровные, прямые.
Идеально ровные строчки характерны для людей спокойных, уверенных в себе и рассудительных. Как правило, они заранее готовятся к осуществлению своих планов и целей, и готовы нести ответственность за свои слова и поступки.
Строчки стремятся вверх.
Это встречается у людей решительных, деятельных, оптимистичных. Они легко знакомятся и устанавливают дружеские отношения, имеют широкий круг общения.
Строчки стремятся вниз.
Признак сентиментальных и чутких людей. Как правило, они мало доверяют себе и редко проявляют инициативу.
Волнообразные строчки.
Как правило, обладатель такого почерка не действует прямолинейно, очень тактичен, легко добивается своего, может похвастаться ярко выраженной коммерческой жилкой.
Тест: Узнай характер человека по почерку (5/7)
Обратите внимание на размер и ширину букв.
Мелкие буквы.
Так пишут наблюдательные и хладнокровные люди. Они любят заботиться об окружающих, устойчивы в своих мнениях, очень принципиальны. Из них получаются исполнительные работники.
Крупные буквы.
Свойственны тем, кто остался ребенком в душе. Такие люди доверчивы, имеют мягкий характер и любят находиться в центре внимания.
Широкие буквы.
Признак людей умных, энергичных и деятельных. Они очень общительны, легко привязываются к людям и щедры, а порой даже расточительны.
Узкие буквы.
Особенность сдержанных, скрытных натур. Они стремятся к точности, экономны и обращают много внимания на мелочи.
Тест: Узнай характер человека по почерку (6/7)
Насколько сильно вы давили на ручку, когда писали?
Сильно, линии получаются толстые и четкие.
Так пишут довольно строгие люди. Они исполнительны, хорошо работают с заданиями, требующими усидчивости и кропотливой работы. Зачастую им сложно принять изменения в жизни.
Нажим разнится, одни линии значительно толще других.
Пишущие так личности прагматичны, не будут тратить свои силы зря. Это эмпаты, чувствительные к эмоциям окружающих. Бывают склонны к излишествам.
Без нажима.
Как правило, не жмут сильно на ручку люди, которым сложно принимать решения. Они уступчивы, нередко доверяют окружающим меньше, чем себе. Не стремятся быть понятыми.
Тест: Узнай характер человека по почерку (7/7)
А теперь распишитесь. Как выглядит подпись?
На ней много петелек и завитушек.
К украшательству склонны люди творческие и любознательные. Они высоко ценят эстетику и порой ведут себя как перфекционисты.
Подпись заключена в круг.
Признак скрытности и замкнутости. Этот человек скорее слушатель, чем участник диалога. Может похвастаться высокой наблюдательностью.
Подпись подчеркнута.
Признак уверенного в себе человека, сильного духом. Он может найти выход из любой, даже самой запутанной ситуации.
Подпись зачеркнута.
Как правило, такое бывает у очень энергичных особ. Они достаточно самостоятельны и легко могут придумать себе дело самостоятельно.
Итог
Сегодня, в век гаджетов и интернета, мы редко пишем от руки, предпочитая переписку в мессенджерах и голосовые сообщения. При этом то, как человек пишет, может многое рассказать о чертах характера, открыть его сильные и слабые стороны. Однако мы не претендуем на точность графолога, поэтому не воспринимайте результаты слишком серьезно, ведь на почерк может повлиять многое – от эмоционального состояния до ручки, которой вы пишите.
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