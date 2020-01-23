РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 янв. Торгово-промышленную палату Красногорска признали лучшей в Подмосковье по продвижению социальной ответственности среди предпринимательского сообщества, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«Красногорская торгово-промышленная палата отмечена на областном уровне – признана лучшей в Подмосковье по результатам взаимодействия в сфере добрых дел по итогам 2019 года. Высокую оценку ТПП округа получила за продвижение и пропаганду подходов социальной ответственности среди предпринимательского сообщества», – говорится в сообщении.

Социальная ответственность бизнеса – это предоставление социального пакета работникам, создание новых рабочих мест, повышение качества человеческого капитала, а также благотворительность и меценатство.