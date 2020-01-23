РИАМО – 23 янв. Президент России Владимир Путин назвал сохранение памяти о Великой Отечественной войне общим долгом, он подчеркнул, что необходимо передать эту память потомкам, сообщает Nation News.

Путин во время открытия стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме отметил, что нужно сохранить благодарность тем людям, кто помог сохранить свободу Родины. Монумент посвящен героям блокады Ленинграда.

«На стеле размещены два символа: символ Петербурга — Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости; символ Израиля — звезда Давида с менорой в центре, опутанная колючей проволокой», — говорится в сообщении.

Ранее Путин пообещал ветеранам Великой Отечественной войны выплаты в 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Также труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей.