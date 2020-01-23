Инициатива о введении маткапитала за рождение первого ребенка, озвученная президентом России Владимиром Путиным во время послания ФС 15 января, вызвала широкий резонанс. Со скандальным заявлением на эту тему неожиданно в своем блоге выступила Алена Водонаева, заявив, что «быдло начнет рожать» ради денег, за что подверглась критике со стороны депутатов Госдумы, где даже предложили ее оштрафовать. О том, как развивался спор, и что по поводу этого думают в соцсетях, читайте в материале РИАМО.

С чего все началось

В ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о расширении поддержки семей с детьми, продлении программы маткапитала минимум до 2026 года и введении выплат за рождение уже первого ребенка.

На следующий день по этому поводу высказалась в своем Instagram экс-ведущая «Дома-2», а ныне блогер Алена Водонаева:

«Чуть больше 1 миллиона за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи… <…> Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

По ее мнению, демографические проблемы связаны не с размером материнского капитала, а с уровнем жизни россиян.

После бурного обсуждения высказывания телеведущей в сети и в эфире федеральных телеканалов она уточнила, что осуждающие ее люди обращают внимание только на слово «быдло», а не на смысл высказывания в целом.

«Я уверена, что многим нормальным семьям эти деньги, безусловно, помогают улучшить жилищные условия. Но давайте не будем себя обманывать: все вы видели наверняка сотни объявлений об обналичивании материнского капитала за один-два дня», – отметила Водонаева в своем канале на YouTube.

Водонаева объяснила свои слова о «быдле», рожающем ради маткапитала>>

Ответ депутатов: «бред» и «диверсия»

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов сразу выступил с резкой критикой заявления Водонаевой, назвав это «диверсией».

«Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь», – заявил депутат.

Со своей стороны, депутат Наталья Поклонская назвала телеведущую «дамой с пониженной социальной ответственностью», а ее слова – «бредом».

21 января скандальное высказывание теледивы прокомментировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил привлечь Водонаеву к ответственности и взыскать с нее штраф в размере 100 миллионов рублей.

«Фактически получается: взяла, нахамила, а у нее прибыль от этих социальных сетей стала больше, как ни парадоксально. <...> В этом случае нам было бы правильно использовать возможности закона (мы с вами закон приняли, где должны наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны), а это оскорбление граждан нашей страны», – заявил он.

К слову, по новому российскому закону об ответственности за оскорбление общества и государства предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей.

Ранее, 18 января президент России Владимир Путин высказался о людях, которые считают, что поддержку семьи не надо увеличивать. Глава государства назвал таких граждан «моральными уродами», однако добавил: «Пусть говорят, дурь каждого видна будет».

Водонаева прокомментировала идею Володина выписать ей штраф в 100 млн рублей>>

Штрафовать – так всех





В ответ на угрозу штрафа Водонаева предложила депутатам «начать со своих рядов». Например, по ее мнению, следует выписать штрафы за оскорбление депутатам Госдумы Виталию Милонову и Василию Власову, а также журналистке Ольге Скабеевой, которая раскритиковала Водонаеву в Instagram после эфира «60 минут», и актеру Ивану Охлобыстину, который резко высказался о Водонаевой после ее заявления о «быдле».

Также телеведущая напомнила про высказывание бывшей свердловской чиновницы Ольги Глацких о том, что «государство вас рожать не просило», и предложила оштрафовать ее тоже.

Водонаева высказала идею о пополнении российского бюджета за счет резких выступлений по телевидению. «Вы там столько «оскорблений граждан» услышите, что по 100 млн. с каждого сможете собрать на еще один Крымский мост!» – написала телеведущая в Telegram.

Со своей стороны, телеведущая Ольга Скабеева ответила Водонаевой в Telegram, предложив «выкручиваться самой».

«Кажется, после угрозы быть оштрафованной поняла, что все серьезно, и ищет себе компанию; но нет, Алена, выкручивайтесь сами!» — написала Скабеева.

Все ради пиара?

Мнения пользователей соцсетей по поводу скандальных высказываний Водонаевой про маткапитал разделились. В комментариях к первым публикациям Водонаевой на тему маткапитала нашлись как сторонники, так и противники ее позиции.

«Алена, как же вас-то мама родила? Вряд ли она была также обеспечена, как вы сейчас. Если, как вы, говорите нищему быдлу нельзя рожать, то и вы могли не появится на свет, но вас же родили», – пишет пользователь icedreake в Instagram.

А вот пользователь aniliver разделяет мнение телезвезды: «Речь о том, что деньги не мотивация».

Пользователь «Твиттера» с ником Жорно также соглашается с телеведущей, решив высказать «непопулярное мнение»:

«Лично сталкивался, когда люди на серьезных щах думают о том, чтобы родить третьего для того, чтобы получить маткапитал. Так что неудивительно, если будут рожать первенца ради баблишка на условную ипотеку».

Я щас выскажу непопулярное мнение, но Водонаева права. Лично сталкивался когда люди на серьезных щщах думают о том, чтобы родить третьего для того, чтобы получить маткапитал.

Так что, неудивительно, если будут рожать первенца ради баблишка на условную ипотеку — Жорно (@joriquee) January 18, 2020

А Сергей Д. удивляется, что тема получила такой резонанс, и заявляет, что «ввел бы налог на бездетность».

Ох, вы вторые сутки бурно обсуждаете идею бабла на первого ребенка?

У вас все ок вообще?

Ещё и гневно некоторые такие:

НЕ ДАВАТЬ БАБЛА!



Да я бы вам налог всем на бездетность ввел. Реально.

Устал уже от вас немножко.



Родил? Иди в кассу, получи деньги.

Все правильно. — Сергей Д (@sd0107) January 16, 2020

Читатели РИАМО тоже не остались равнодушными к острой теме. Так, в комментариях к новости Vitaliy Alexeevich пишет: «Дурочка, даже не знает, что на маткапитал водку не купить! Эх, все ради тупого пиара...».

Его поддерживает Сергей Поддубный, сомневаясь в мнимой значимости высказываний блогера Водонаевой: «Что такого она сделала для страны? Как я понял, чрезмерная гордыня мучает бедную душу».

«Какая неумная тетка! Ну, повезло с денежной работой, пока купается в достатке, но это ведь не вечно. Придет время, когда подожмет хвост. Поймет, что такое быдло. Не за горами», - комментирует тему Наталья Александровна.