РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Пенсионеров Подольска научат пользоваться соцсетями и мессенджерами в ходе мастер-классов, занятия проходят по четвергам в библиотеке №8 микрорайона Кузнечики, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Бесплатные занятия «Добрый компьютер» по обучению компьютерной грамотности пенсионеров проводят в библиотеке №8 микрорайона Кузнечики в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Так, по четвергам с 13:00 подольчане старшего возраста могут научиться составлять и редактировать текстовые документы, искать информацию в интернете, пользоваться мессенджерами и социальными сетями, а также общаться через электронную почту», – говорится в сообщении.

В библиотеке установлено два компьютера. Библиотека №8 расположена по адресу: микрорайон Кузнечики, улица Академика Доллежаля, дом №6.