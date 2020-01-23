РИАМО - 23 янв. На последних выходных января гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» ждут занятия в «Зимней лаборатории», тренировка от участницы Олимпийских игр, интерактивные спектакли-игры и захватывающие ледовые шоу, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

В 19:00 24 января москвичей и туристов приглашают на ледовое шоу «Лебединое озеро» на площади Революции. Также его еще раз покажут 25 и 26 января в 17:00. В Новопушкинском сквере в 19:00 пройдет показ ледового балета по мотивам сказки «Белоснежка», а 25 и 26 января в это же время покажут историю «Золушки». Стоимость билетов - 100 рублей.

Также 24 января в 19:00 на Манежной площади выступит кавер-группа Shoo Music Band. А 25 января там же в течение всего дня будут работать «Рождественская почта» и «Библиотека». Гостей научат красиво упаковывать подарки. А мастер-классы по изготовлению полигональных витражей и авторских поп-ап открыток пройдут с 16:00 до 20:00. В 18:00 там выступит Kaver Band, в 20:00 - Shoo Music Band.

В шале под названием «Домик новогодней сказки» в Камергерском переулке представления проходят с 13:00 до 18:45. Здесь дети станут героями рождественских сказочных историй и познакомятся с персонажами известных сказок Англии и Швеции.

На Новом Арбате, возле дома 21, гостей ждут мастер-классы по катанию на сноуборде – они проходят с 11:00 до 20:00. Всю необходимую экипировку выдают на месте. А еще здесь есть шанс потренироваться в компании чемпионов: 25 января, в 14:00, открытый урок проведет мастер спорта, первая чемпионка России, тренер сборной Москвы Светлана Бузенкова.

На площадке для керлинга на улице Школьной 26 января в 16:45 начнется тренировка с двукратной чемпионкой Европы и участницей Олимпийских игр Екатериной Галкиной. А на Новом Арбате, возле дома 21, в 14:00 секретами своего мастерства поделится сноубордист, трехкратный чемпион России, звезда фильмов All inclusive, Re, «Пудра», «Марафон» и «Кухня» Виктор Теймуров.

На мастер-классах, что пройдут на Городецкой улице, гостей научат создавать и раскрашивать рождественские оттиски, они смогут попробовать свои силы в прядении и ткачестве, узнать все тайны средневековой медицины и изготовить мыло по старинному рецепту.

Площадки фестиваля работают с 11:00 до 21:00 каждый день.

«Путешествие в Рождество» – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей.