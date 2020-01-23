РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. В подмосковном Подольске проверили 59 из 63 торговых объектов на соответствие требованиям безопасности при террористической угрозе, 30 получили паспорта безопасности, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник управления потребительского рынка администрации горокруга.

В городском округе Подольск с сентября 2018 года проводили категорирование объектов торговли согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта».

«В настоящее время провели категорирование 59 объектов из 63. Разработали паспорта безопасности по 50 объектам, в том числе 30 согласовали и утвердили», – сказал сотрудник.

Торговые объекты проходят процедуру категорирования для улучшения антитеррористической защищенности. Перед присвоением объекту категории экспертная комиссия проводит сбор и анализ данных о конструктивных и технических характеристиках, определяет опасные участки при совершении террористического акта. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования торговых объектов.