РИАМО - 23 янв. Специалисты Минэкологии Подмосковья подготовили конкурсную документацию на право заключения контракта на разработку проекта экореабилитации участка реки Гуслицы в городском округе Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Гуслица – это левый приток реки Нерской. Она берет исток вблизи Егорьевска и впадает в Нерскую у села Хотеичи. Длина реки – 36 километров, а площадь водосборного бассейна – 368 квадратных километров.

«С просьбами реабилитировать реку в министерство неоднократно обращались жители и администрация округа, а также депутат Госдумы, Герой России Елена Серова. Результаты проведения закупки будут определены до конца февраля», – говорится в сообщении.

Специалисты уже провели обследование Гуслицы, которое показало, что береговые полосы и акватория реки захламлены мусором и заросли, водоток нарушен. Кроме того, выявлено 10 незаконных водосбросов, в основном, самодеятельных ливнестоков.

В Гуслицу сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды с очистных сооружений, частных домовладений, автозаправок и СНТ. По итогам принято решение о необходимости реабилитации участка реки протяженностью 5,7 километра.