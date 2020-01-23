РИАМО - 23 янв. Утром в четверг высота снежного покрова в столице составила 6 сантиметров, но из-за оттепели в ближайшие дни снег растает, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Зима ненадолго вернулась в Москву. К вечеру 22 января температура начала понижаться, в воздухе закружились первые снежинки. А за ночь выпало до 5 миллиметров осадков в пересчете на воду. К 9 часам снежный покров, по данным станции ВДНХ, составил 6 сантиметров», — говорится в сообщении.

В ближайшие дни снова наступит оттепель. Из-за положительной температуры и дождей снег быстро растает.

Однако синоптики прогнозируют, что на лыжах можно будет покататься в феврале.