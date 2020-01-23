РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 янв. За минувшие сутки дорожные службы Балашихи обработали противогололедными средствами все автомобильные дороги в округе, в работе было задействовано более 40 единиц дорожной спецтехники и 100 рабочих, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«После продолжительной оттепели установилась холодная погода. В ночь на 23 января в Подмосковье прошел снегопад. С началом выпадения осадков к работе приступили дорожные службы. Они расчищали снег с проезжей части, обработали песко-соляной противогололедной смесью все автомобильные городские дороги», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что всего в работе было задействовано более 40 единиц дорожной спецтехники и 100 рабочих. Также с началом снегопада к зимней уборке во дворах приступили сотрудники управляющих компаний. Всего привлечено более 900 человек и 70 машин.

Коммунальщики призывают жителей правильно парковать свои автомобили возле многоквартирных домов, чтобы не мешать работе спецтехники.