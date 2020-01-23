РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. Движение по улице Володарского в Подольске с 24 февраля частично станет односторонним, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске будет изменено дорожное движение на улице Володарского. Так, изменение предусматривает введение одностороннего движения по улице Володарского (на участке – ред.) от пересечения с улицей Свердлова в сторону улицы Кирова. Реализация данного мероприятия направлена на повышение безопасности пешеходного движения в жилой зоне в районе дома №4 по улице Свердлова», – говорится в сообщении.

Изменения планируют ввести 24 февраля при благоприятных погодных условиях.