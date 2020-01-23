РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. В подмосковных Люберцах на улице Воинов-Интернационалистов сгорел автомобиль, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Двадцать второго января в 22:14 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов, дом №6», – говорится в сообщении.

В 22:40 пожар ликвидировали. В тушении участвовали две единицы техники и семь человек.