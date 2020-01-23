РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 янв. Инспекторы эконадзора обследовали русло реки Македонки в черте городского округа Люберцы и выявили его засорение коммунальными отходами и сухостойными деревьями, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Рейд был проведен по просьбе администрации муниципалитета, которая подготовила проект расчистки Малаховского озера – руслового пруда на Македонке. Проектом предусматривается капитальный ремонт плотины на реке, который запланировано провести летом. В связи с этим у жителей округа возникли опасения по поводу возможного подтопления дачных участков в близлежащих СНТ.

«В ходе рейда сотрудники Минэкологии выявили многочисленные нарушения: несанкционированные сбросы сточных вод с частных домовладений, захламление русла коммунальными отходами и сухостойными деревьями, а также самовольно возведенные заборы, ограничивающие доступ к Македонке. В министерство уже вызваны владельцы земельных участков, виновные в засорении реки, им придется понести административную ответственность», – говорится в сообщении.

Минэкологии рекомендовало администрации Люберец провести собственное обследование русла Македонки и принять меры к нарушителям в рамках муниципального земельного контроля.